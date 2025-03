Oasport.it - Golf, Knapp leader ad un round dal termine di un equilibrato Cognizant Classic. Francesco Molinari nelle retrovie

isti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nell’appuntamento del fine settimana. Siamo infatti arrivati ad un solodaldel(montepremi 9.2 milioni di dollari), evento nato nel 1972 conosciuto fino a qualche anno fa con il nome di The Honda. A 18 buche dalla conclusione continua a dettar legge Jake, ma ci sono ben 34 partecipanti racchiusi in soli 6 colpi.L’americano guida la classifica con lo score di -16 (197 colpi) e vanta una lunghezza di margine sul connazionale Michael Kim. -14 e terza posizione per gli statunitensi Doug Ghim, Ben Griffin e Russell Henley, seguiti ad una lunghezza dai padroni di casa Rickie Fowler e Taylor Montgomery. Chiudono la top ten in ottava piazza con il punteggio di -12 l’austriaco Sepp Straka, il francese Mathieu Pavon, e gli americani J.