Golf | Dylan Naidoo batte Canter al playoff e vince a Durban Andrea Pavan 7 dopo la cancellazione dell’ultimo giro

Primo titolo sul DP World Tour per. Classe 1998, ilista sudafricanoaldi spareggio sulla buca 18 l’inglese Laurierealizzando un birdie endo così il South African Open Championship asalirà con questo risultato attorno al 250° posto nel ranking mondiale, mentreha garantita la partecipazione al Players.Va ricordato che la giornata di oggi, a causa di una violenta pioggia che si è abbattuta sul percorso tra la notte e la mattina, è stata completamente annullata. Per questo il torneo è stato accorciato e portato a 54 buche, eccezion fatta per quanto accaduto nel citato.In questo modo, il resto della classifica rimane lo stesso di ieri: terzo posto a -13 per l’inglese Marco Penge, quarto a -12 per i sudafricani Darren Fichardt, Branden Grace e Christiaan Maas (amateur), settimo a -11 pere l’inglese Dale Whitnell, nono a -10 per il sudafricano Shaun Norris e lo scozzese Scott Jamieson.