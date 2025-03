Golf Cognizant Classic | Knapp in testa a un giro dalla fine Francesco Molinari 67

Leggi su Sportface.it

Si avvicina alla conclusione il, torneo del PGA Tour in corso sul par 71del PGA National Resort and Spa di Palm Beach Gardens (Florida, Stati Uniti d’America). La manifestazione, inaugurata nel 1972, mette in palio un montepremi totale di 9.2 milioni di dollari. A undal termine c’è lo statunitense Jakedavanti a tutti con 197 colpi (-16). Lo segue il connazionale Michael Kim, secondo con 198 colpi (-15). In terza posizione appaiati a -14 Russell Henley, Ben Griffin e Doug Ghim. In sesta piazza coppia formata da Rickie Fowler e Taylor Montgomery, entrambi a -13. In piena lotta per la vittoria anche l’austriaco Sepp Straka, il francese Matthieu Pavon e gli americani Joe Highsmith, Max McGreevy, J.J Spaun e Daniel Berger, tutti in ottava posizione con -12. In dieci insieme al 14° posto (-11).