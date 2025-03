Internews24.com - Gol Casadei, l’ex Inter firma il raddoppio in Monza Torino – VIDEO

Leggi su Internews24.com

di Giacomo GiuratoGolmette lasusiglando ilU-Power Stadium –Si sta giocando U-Power Stadium, match valido per la la 27ª giornata di Serie A. Il parziale al momento dice 0-2 per i granata che sbloccano il match con Elmas. Grazie infatti a una palla recuperata da Biraghi, che asseconda Vlasic, il quale serve a sua volta Lazaro.dalla corsia di destra mette in mezzo il pallone per Elmas che colpisce e bene. Festa grande dei 2500 tifosi granata. Il Var conferma la rete. Al minuto 67 arriva ildel Toro grazie ad un altro exche sfonda la porta.?? GOAL:??0-2pic.twitter.com/jd1av7TeEu— Goals Xtra (@GoalsXtra) March 2, 2025 Ecco le immagini ed il racconto del gol:GOL DELdi