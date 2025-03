Bergamonews.it - Goggia torna finalmente sul podio: 3° posto nel Super G di Kvitfjell

Se lo meritava questo, Sofia, edopo averlo sfiorato per due giorni lo ha conquistato. La 32enne bergamasca si è piazzata al terzonelG di domenica 2 marzo che ha chiuso il weekend lungo di.Sulla posta norvegese, nelle due discese libere di venerdì e sabato, Sofia si era piazzata al 4° e 6°, andando vicina alla top 3 senza però centrarla. E alla fine, sulle curve dell’Olympiabakken, è arrivato il bronzo.è scesa con il pettorale 10: pochi minuti prima una strepitosa Federica Brignone aveva piazzato untempo, 1’30?11, che non a caso è rimasto imbattuto fino a fine gara, avvicinando l’azzurra alla vittoria in Coppa del Mondo.La velocista orobica è rimasta sempre vicina al tempo della connazionale azzurra, con ottima pulizia tecnica sui salti nonostante un gancio aperto sullo scarpone destro che le ha fatto probabilmente perdere qualche centesimo.