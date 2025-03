Formiche.net - Gnènte, in difesa dei cinema. I ricordi (d’essai) di Ciccotti e Fiori

Nei primi anni ’60 del Novecento ilera una festa continua. Eravamo insaziabili e la giornata non si concludeva certo con la cena a casa o nelle ultime osterie anni Trenta (stile C’eravamo tanto amati), quelle con le tovaglie di carta, oppure di cotone quadrettate, e il vino dei Castelli abbondantemente annacquato.Si scorrevano le pagine del quotidiano Paese Sera (che usciva appunto il pomeriggio) per vedere che film “ci sono stasera”, con le relative stelle e la firma di un attento e ironico criticotografico triestino, Callisto Cosulich.“Che danno al Rex?”. Ogni romano conosceva il grandedi corso Trieste, con tanto di ampia galleria, quasi quanto l’atrio di una stazione ferroviaria di medie dimensioni (tipo Ostiense).Ognuno di noi aveva i suoi gusti in termini di saletografiche, poiché ciascuno si affezionava al “suo”, alla “sua fila”, alla “sua” posizione rispetto allo schermo: ma erano gusti diplomaticamente conciliabili, come quelli per il genere.