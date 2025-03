Iltempo.it - Gli Usa di Trump pronti a chiudere i rubinetti all'Ucraina. Ma non divorziano con l'Europa

Leggi su Iltempo.it

Gli Stati Uniti valutano di tagliare anche gli aiuti indiretti a Kiev. L'acceso confronto della Casa Bianca, avrebbe ripercussioni su miliardi di dollari di radar, veicoli, munizioni e missili in attesa di spedizione. A rivelarlo al Washington Post un alto funzionario dell'amministrazione. Non è finita qui. Lo scenario descritto dal New York Times sembra essere ancora peggiore per la causa di Zelensky. Secondo questo rapporto sarebbero a rischio sia l'addestramento per truppe e piloti, nonché quel famoso coordinamento militare, eseguito da una base tedesca e dimostratosi, fino a oggi, decisivo nelle fasi cruciali del conflitto. Donald, secondo i ben informati, vorrebbe davveroverso l'esecutivo del comico-presidente. Come spiegato in un'intervista alla Stampa dall'ex segretario generale della Farnesina Giampiero Massolo, il leader dei conservatori è pronto a tutto pur diun conflitto che ha stancato, e non poco, i suoi.