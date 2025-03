Ilgiornale.it - Gli Usa avvertono l'Europa su Kiev. Poi la stoccata a Zelensky "Rinsavisca o si dimetta"

Leggi su Ilgiornale.it

L'amministrazione Usa incolpa il presidente ucraino per il fallimento del vertice alla Casa Bianca. Il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa Mike Waltz: "L'guiderà la sicurezza in Ucraina"