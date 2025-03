Fanpage.it - Gli scienziati stanno “ipnotizzando” gli squali in via di estinzione per aiutarli con l’inseminazione artificiale

Leggi su Fanpage.it

Un team di ricercatori sta sfruttando l'immobilità tonica per raccogliere lo sperma dai maschi di squalo zebra e utilizzarlo per l'inseminazionedelle femmine. Questa specie, come tanti altriin tutto il mondo, è seriamente minacciata di