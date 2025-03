Spettacolo.periodicodaily.com - GIUSEPPINA TORRE In Concerto Per La Prima Volta in Australia

, dopo essersi esibita l’1 e il 3 marzo per lain, con le composizioni tratte dai suoi ultimi album “Life Book” e “The Choice”, torna innella sua amata Sicilia, l’8 marzo a Catania.: La Pianista Siciliana inLa pianista e compositrice sicilianasi prepara a fare il suo debutto incon due concerti imperdibili a Melbourne e Sydney,di tornare nella sua amata Sicilia. Dopo l’evento dell’1 marzo, si prepara per quello del 3 marzo, seguiti da una performance a Catania l’8 marzo in occasione della Giornata Internazionale della Donna.Debutto in: I Concerti di Melbourne e SydneyIl primosi è tenuto l’1 marzo 2024, alle ore 19:00, presso il Madelaine Centre for Music & Performing Arts del Genezzano College a Melbourne.