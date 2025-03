Laprimapagina.it - Giuseppe Sarlo ricorda Gaetano Paduano: “Un vuoto incolmabile per Vibo Valentia”

Ecco di seguito il ricordo che il decano del giornalismonesetributa a.Caro Presidente,La tua improvvisa e assurda scomparsa mette in ginocchio la città died il territorio tutto. Lascia esterrefatti, increduli, basiti. Senza fiato e senza parole. Non è facile, per chi ti ha conosciuto, amato ed apprezzato, incassare questo colpo basso che colpisce gli affetti più cari ed in maniera particolare la tua splendida ed oggi inconsolabile Maria Consolata, i tuoi fratelli Guido e Roberto con le rispettive famiglie.Caro,Lasci une inaccettabile. La tua ricca personalità, il tuo ineguagliabile modo di essere, il tuo bellissimo modo di agire, di saper bene interpretare i bisogni dei cittadini tutti e di avviare quotidiane relazioni con le articolazioni della politica, delle istituzioni, della societànese tutta, lasciano il segno per è proprio vero che sei stato l’alfiere di quanti si prodigano per realizzare il benessere comune.