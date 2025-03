Juventusnews24.com - Girelli in conferenza: «Contenta che la Juve sia tornata lì. Tripletta messaggio a Soncin? Dico questo»

Leggi su Juventusnews24.com

di Mauro Munno, attaccante dellantus Women, ha parlato instampa dopo la vittoria contro la Roma. Le sue dichiarazioni(inviato allo Stadio Pozzo-La Marma di Biella) – Cristiana, attaccante dellantus Women, ha parlato instampa dopo la vittoria contro la Roma nella poule Scudetto di Serie A femminile.VITTORIA – «Sono sempre tre gol ma sonodella prestazione delle ragazze. Abbiamo fatto una partita di sofferenza, da squadra, siamo andate in svantaggio ma siamo rimaste in partita ed era fondamentale. Era fondamentale per il nostro obiettivo, ci sono ancora 7 partite che affronteremo come una finale. Faccio una dedica a noi, a chi è arrivato quest’anno e chi c’era con noi in questi due anni. Sono stati due anni di sofferenza, li abbiamo usati come lezione.