Palermotoday.it - Giornata mondiale contro il Papilloma virus, martedì all'Asp open day della vaccinazione contro l'Hpv

Leggi su Palermotoday.it

La direzione aziendale dell’Asp di Palermo apre le porte delle proprie strutture in modalitàday per laHpv. L’iniziativa curata dal dipartimento di Prevenzione è in programma4 marzo in occasioneil. Tutti i centri di.