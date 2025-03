Lanazione.it - Giornata di Carnevali per una domenica tra corsi mascherati, carri allegorici e coriandoli

Arezzo, 2 marzo 2025 –diper unatra. Ad Arezzo oggi seconda uscita in via Fiorentina per lo storico Carnevale dell’Orciolaia per l’evento organizzato con il patrocinio del Comune di Arezzo. Il pomeriggio sarà accompagnato dalla musica live del trio Beppe, Marco, Roby. Spazio inoltre al Baby Circus con Manuel Events e l’animazione per bambini. Ci saranno street party, gazebo per il tiro al barattolo, freccette, tiro al bersaglio, il gioco dell’oca gigante, trucca bimbi, palloncini modellabili, baby dance e le bolle di sapone giganti. Oggi appuntamento oggi pomeriggio anche con il laboratorio misterioso di Wondy e la pozione magica. La festa sarà nella parte compresa tra la ferrovia e il semaforo che incrocia la tangenziale urbana.