Ilfattoquotidiano.it - Giorgio Armani: “Ho voluto immaginare una nuova armonia: è quello di cui tutti abbiamo bisogno”. La sua sfilata chiude la Milano Fashion Week, tra gli ospiti anche Liliana Segre

Un viaggio al centro della Terra, tra bagliori di cristalli, colori vulcanici e la morbidezza avvolgente di velluti e sete. È l’esperienza sensoriale offerta dacon la sua collezione Autunno/Inverno 2025-2026, intitolata, non a caso, “Radici“, che ha chiuso in bellezza questa. Nell’intimità ovattata dell’/Teatro di via Bergognone, avvolto in un’oscurità che esalta la matericità dei tessuti e la preziosità dei ricami, va in scena una collezione che è un ritorno all’essenza dello stile, ma proiettato verso il futuro.il privilegio di vederla sfilare seduti accanto a Silvana, nipote dello stilista, responsabile delle collezioni femminili di Emporio nonché “erede” designata dello stile. Sessantotto anni di cui quaranta trascorsi a lavorare al fianco dello zio, chelei chiama “signor” quando è sul lavoro, giovedì è uscita con lui in passerella, oggi siede in platea dove l’atmosfera è raccolta, quasi un salotto, con gliseduti attorno a piccoli tavoli, immersi nell’oscurità, per concentrarsi sulla matericità dei tessuti e sulla luce dei ricami.