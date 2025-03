Iltempo.it - Giorgia Meloni e Marina Berlusconi, le iron ladies e un futuro ravvicinato

You're fired! Lo show ad alzo zero tra Trump e Zelensky ha mandato in tilt la diplomazia europea che si riunisce oggi a Londra. In soli novanta giorni il mondo è davvero cambiato. In questo scenario, l'Italia ha due. Diverse tra loro, ma insieme possono fare la differenza. Sullo sfondo, la figura di un gigante come Silvio, che riuscì nell'impresa di ancorare Forza Italia al Partito Popolare Europeo-PPE e, al tempo stesso, essere il principale alleato di Bush e di Putin, suggellando nel 2002 il Consiglio NATO-Russia a Pratica di Mare. Tempra da equilibrista, la sua. Oggi, la primogenita del Cavaliere sussurra al governo un diverso approccio e spinge per un mix sperimentale: meno conservatorismo e più socialdemocrazia, meno giustizialismo e più liberalismo, meno burocrazia e dazi.