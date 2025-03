Donnapop.it - Giorgia e il grande dolore per la morte di Alex Baroni, il racconto inedito di sua madre: «Un momento drammatico»

Leggi su Donnapop.it

Ladella cantanteracconta ilvissuto dalla figlia per ladi. Ecco quanto ha rivelato la signora Elsa Giordano.Leggi anche:non le manda a dire a Mogol e gli lancia due belle frecciatine: ecco cosa ha detto la cantanteRivelazioni importanti quelle della signora Elsa Giordano, mamma della cantante, dettate dal cuore di mamma e dalla passate preoccupazioni per la salute della figlia. Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù, la donna rivela momenti inediti della vita intima dell’artista, evidenziando come sia stata in grado di affrontare dolori e difficoltà, trovando sempre la forza di rialzarsi e di continuare a brillare nel mondo della musica. Ecco ildelladi! View this post on InstagramA post shared by Dior Official (@dior)La timidezza dida giovaneNel raccontare la vita di, Elsa Giordano rivela un aspetto del carattere di sua figlia che in molti non conoscono.