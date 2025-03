Superguidatv.it - Giorgia canta “La cura per me” ad Amici di Maria De Filippi – Video Witty TV

Leggi su Superguidatv.it

trionfa anche ad. Ospite della puntata di oggi – domenica 2 marzo 2025 – lante, reduce dal sesto posto a Sanremo con Laper me, ha into tutto lo studio. Dopo una prima parte dedicata ai giudizi sugli allievi ancora in gara per la maglia, ha regalato al pubblico un’emozionante esibizione live del suo brano.L’atmosfera si è accesa quando la platea, in un coro unanime, le ha gridato: “Hai vinto, hai vinto!”, un chiaro riferimento alle polemiche sul suo piazzamento al Festival. Ma a catturare l’attenzione è stata soprattutto la reazione di Antonia.Eccovi ildaTV.BRIVIDI. #24 pic.twitter.com/PtnqT0gcxP— trashtvstellare (@tvstellare) March 2, 2025