Lanazione.it - Giannoni eletto coordinatore del circolo Fd’I

Massimoè statoall’unanimità dall’assemblea degli iscrittideldi Fratelli d’Italia La Fenice di Borgo a Mozzano.risiede a Valdottavo, è operaio cartario-sindacalista alla Lucart di Diecimo, agricoltore e membro del direttivo dell’Ugl. Nel suo discorso introduttivo, dopo la nomina, ha tracciato quelli che saranno i punti salienti del suo programma, mettendo al primo posto l‘ascolto costante dei cittadini, delle categorie economiche, delle associazioni "in modo da radicare - ha affermato – l’azione del Partito sulle tante problematiche che affliggono il territorio, con l’obbiettivo di farsi interpreti delle esigenze e delle priorità per poi tradurle all’interno delle Istituzioni in azioni concrete". "In secondo luogo – ha aggiunto – daremo il massimo sostegno all’attività dei consiglieri comunali del nostro partito con un assiduo confronto con loro.