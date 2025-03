Ilgiorno.it - Giallo nel Lodigiano, trovato un cadavere nel fiume Adda: si indaga sulle persone scomparse

Lodi – Unè stato ripescato domenica mattina nel, nel territorio del comune di Zelo Buon Persico, in provincia di Lodi. Al momento, non sono note le generalità del morto, ma le forze dell’ordine stannondo sul caso, controllando la lista dellenelle ultime settimane. Del recupero della salma si sono occupati i vigili del fuoco e il Nucleo Sommozzatori del Piemonte. Sembra che il corpo possa essere stato nell’acqua per un periodo prolungato. Non sono ancora noti né il genere né l’età della persona deceduta. Alcuni testimoni affermano che ilsarebbe stato avvistato da alcuni pescatori poco dopo mezzogiorno, ma non è chiaro da chi sia stato effettivamente scoperto.