Giallo di Trieste, cosa dice la super perizia

Liliana Resinovich (foto) era una donna contesa. Due uomini nella sua vita, due storie che si intrecciavano, un equilibrio impossibile da mantenere. Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin. Uno era il passato da cui stava cercando di liberarsi. L’altro, il futuro che forse voleva costruire. Uno di loro sapeva che presto sarebbe stato tagliato fuori. Per anni si è provato a raccontare la favola del suicidio, ma la verità ha il brutto vizio di tornare sempre a galla. La nuovamedico-legale lo conferma. La scienza fa a pezzi la messa in scena. L’asfissia che ha ucciso Lilli è stata prodotta da terzi. Chi sasignifica morire per soffocamento sa che il corpo reagisce, si ribella, lotta fino all’ultimo respiro. Liliana non ha lottato. Non perché non voleva. Perché non poteva. Quando qualappare perfetto nella sua imperfezione, significa che è stato scritto.