GF Beatrice attacca Helena VIDEO | Prevarica e offende con gravi insulti sessisti la metà delle donne Aggressiva gelosa non merita…

Leggi su .com

L’ex gieffina e attuale opinionista del Grande Fratello,Luzzi non hai amato la concorrentePrestes, dove piùvolte l’ha criticata con vere e proprie frecciatine. Nella giornata odierna l’attrice romana, su unasue storie Instagram, ha pubblicato un post (con lo sfondo del suo cane), dove ha criticato duramente la ragazza .L'articolo GF,): “conla, non merita.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:GF,Luzzi e la sua frecciata aPrestes: “Il filosofo cinico basta a sé stesso. Non deve alcunché a.”GF,torna all’attacco di(FOTO): “E’ prepotente e molto maleducata, parla sempre sopra agli altri nei.