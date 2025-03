Ilfattoquotidiano.it - “Gente che vomitava ovunque, diarrea acida e una puzza di fogna. Sembravano tutti zombie, altro che matrimonio da sogno nel resort di lusso”: il racconto dei fotografi

andassi, sentivi questo odore di“. E poi: “che sembrava, con la faccia verde, che vagava per il. Una ragazza adolescente chedavanti a“. Sono le testimonianze shock di chi ha vissuto l’incubo del Sandos Playacar Beach, un hotel a cinque stelle a Playa del Carmen, in Messico, trasformato in un lazzaretto a causa di un’intossicazione alimentare (o forse di un’infezione virale) che ha colpito centinaia di ospiti.Tra loro, Joel Boily e Cheryl Mains,di matrimoni di Winnipeg, Manitoba, che avevano scelto ilper immortalare le nozze del fratello della sposa e per trascorrere una vacanza in famiglia. “Eravamo entusiasti di fare un viaggio con la nostra famiglia, in modo che i nostri figli potessero creare ricordi meravigliosi con i loro nonni, la loro zia”, racconta Joel al Daily Mail.