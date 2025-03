Genoa-Empoli D’Aversa | In campo dando l’anima per cercare di fare risultato

Leggi su Corrieretoscano.it

: “Inperdidomenica 2 marzo allo stadio Luigi Ferraris di Genova.Partita valida per la 27esima giornata di serie A diretta da Davide Massa di Imperia. Luca Mondin di Treviso e Francesco Luciani di Milano gli assistenti. Alessandro Prontera di Bologna il IV ufficiale Simone Sozza di Seregno il Var e Valerio Marini di Roma 1 l’Avar.di Robertoreduce dall’exploit di Torino, vittoria in Coppa Italia con la Juventus e accesso in semifinale per la prima volta nella storia della società. Semifinale di Coppa Italia con il Bologna di Vincenzo Italiano, partita di andata il primo aprile al Castellani di.Una vittoria con la Juve che per l’è impresa sportiva, con i toscani cecchini dal dischetto, che ha interrotto il filotto negativo in campionato con due punti nelle ultime undici partite.