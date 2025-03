Firenzetoday.it - Genoa-Empoli 1-1, gol e highlights: una papera di Silvestri costa due punti pesanti agli azzurri

Leggi su Firenzetoday.it

Dopo l'impresa compiuta in Coppa Italia, l'non va oltre l'1-1 nella sfida di campionato contro il. Un pareggio beffardo, che vale quasi come una sconfitta per la squadra di D'Aversa, che ha praticamente annullato il Grifone rischiando zero. E' con le sue stesse mani che l'si.