Ilnapolista.it - Gazzetta incolpa lo spogliatoio per i risultati altalenanti della Juventus: troppi gruppetti e nessun leader

Leggi su Ilnapolista.it

Ladello Sport analizza nella sua edizione web il momento, in relazione anche al rapporto tra i calciatori nello. Secondo il noto quotidiano, alla Continassa mancherebbe quell’unione che era stata realizzata in passato con il blocco italiano Bonucci-Buffon-Chiellini-Pirlo-Barzagli e che poi era diventata presente anche con Allegri coi vari Danilo, Rabiot, Szczesny., manca un gruppo solido nello)Di seguito un estratto dell’analisiRosea:“Fare un qualsiasi confronto col passato rischia di portare fuori strada. Generalmente la Juve ha affidato loa uno zoccolo duro italiano, ma questo è venuto meno nell’ultima fetta di storia bianconera: ai Buffon, Chiellini, Barzagli, Bonucci sono seguiti alcuni profili importanti ma stranieri, sfaldando quella tradizione che ha sempre visto il club bianconero come principale fonte del gruppo azzurro.