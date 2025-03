Lapresse.it - Gaza, Netanyahu: “Israele pronto per negoziati su fase 2 dell’accordo”

“Il segretario di Stato Usa Steve Witkoff ha definito la sua proposta come un corridoio per isulladue.per questo“. Lo ha affermato il primo ministro israeliano Benjaminall’inizio della riunione settimanale del gabinetto. La primadel cessate il fuoco trae Hamas, che includeva un’impennata di aiuti umanitari, è scaduta sabato 1 marzo. Le due parti devono ancora negoziare la seconda, in cui Hamas avrebbe dovuto rilasciare decine di ostaggi rimasti in cambio del ritiro israeliano e di un cessate il fuoco duraturo nella Striscia diha affermato di sostenere una proposta per estendere la primadel cessate il fuoco fino al Ramadan e alla Pasqua, ovvero il 20 aprile, arrivata dall’inviato in Medioriente dell’amministrazione Trump, Steve Witkoff.