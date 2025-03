It.insideover.com - Gaza, il cessate il fuoco tra Israele e Hamas in un limbo

Leggi su It.insideover.com

Ililtraè in undopo che nella giornata di ieri è ufficialmente finita la Fase 1 degli accordi conclusi a Doha, capitale del Qatar, sei settimane fa e entrati in vigore il 19 gennaio, che prevedeva lo stop ai raid di Tel Aviv nella Striscia in cambio della consegna di buona parte degli ostaggi rapiti dagli islamisti inil 7 ottobre 2023. Ora la Fase 2, che prevedrebbe un più strutturato processo di espansione delle trattative e della pacificazione, appare ancora molto lontana e l’inviato speciale statunitense per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha proposto una possibile soluzione per evitare la ripresa dei violenti combattimenti ae dare tempo alla diplomazia di prender piede. Il “piano Witkoff” alla prova diWitkoff, decisivo nel mettere pressione al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a gennaio, ha proposto una tregua ulteriore di sei settimane vincolata al rispetto del Ramadan, che termina il 29 marzo, e della Pasqua ebraica, che finirà il 19 aprile, come estensione dell’attuale fase di negoziazione.