Calciomercato.it - Gasperini alla Juventus, l’affare si complica: “Un anno fermo”

Leggi su Calciomercato.it

Lasi prepara ad un’altra partita potenzialmente decisiva. Intanto le voci sul futuro di Thiago Motta si inseguono così come quelle suLe eliminazione premature e in rapida successione sia in Champions che in Coppa Italia hrimesso in discussione la bontà dell’attuale progetto tecnico della. La delusione per quanto accaduto nelle coppe è tangibile, mentre in campionato, nonostante alti e bassi, con una vittoria domani contro il Verona i bianconeri rosicchierebbero altri due punti a Napoli, Inter e Atalanta.(LaPresse) – Calciomercato.itI discorsi in Serie A restano aperti, al netto dei tanti passaggi a vuoto di una squadra ben lontana da quelle che potevano essere le prospettive della scorsa estate. Il lavoro di Thiago Motta prosegue tra picchi di alti e bassi, ma il suo futuro inizia a diventare man mano sempre più incerto.