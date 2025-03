Liberoquotidiano.it - "Gamba in mezzo". Prego? L'Eredità, il clamoroso doppio senso di Marco Liorni scatena il delirio

Leggi su Liberoquotidiano.it

Rieccoci a L', il gioco delle parole, dei loro legami e della ghigliottina, il game-show condotto dasu Rai 1 con un costante successo in termini di share. La puntata in questione è quella di sabato 1 marzo, dove al gioco finale, quello della ghigliottina e dove in ballo c'è il montepremi, ci arriva Alice. Il tutto dopo un Triello ricco di colpi di scena contro Giovanni e. Quest'ultimo, nonostante fosse il vincitore della manche, si blocca all'ultimo quesito dei "100 secondi", concedendo così ad Alice la possibilità di contendersi il montepremi di 150mila euro. Il momento cruciale arriva quando entrambi i concorrenti danno una risposta errata e, con lo scadere del tempo, la mano passa nuovamente ad Alice. Peccato però che per Alice la ghigliottina si sia rivelata.