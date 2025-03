Lanazione.it - Gallicano festeggia il Martedì Grasso

, mentre fervono i preparativi per la stesura del calendario degli eventi che animeranno in estate le vie e le piazze del paese della Garfagnana, torna a grande richieste una tra le tradizioni maggiormente ricche di suggestione e significato che mancava da anni: Il Carnevale della Portantina.alle 21 per imenti del, nel centro storico si muoverà una portantina con a bordo un fantoccio, circondata da altri personaggi incappucciati e da tutti i cittadini che vorranno essere partecipi all’evento rituale. Alla conclusione del percorso, che si snoderà dalla località Il Canale, lungo via Sant’Andrea, Piazza del Popolo, via Cavour, fino a Piazza Vittorio Emanuele e Piazza IV Novembre, il fantoccio verrà dato alle fiamme. "Le persone che parteciperanno a questa cerimonia avranno con sé dei foglietti - spiegano gli organizzatori dello speciale Carnevale - sui quali avranno scritto dei loro pensieri, emozioni o esperienze negative che vogliono lasciarsi alle spalle.