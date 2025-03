Biccy.it - Gaia e Olly: spunta una foto che alimenta il gossip

Leggi su Biccy.it

Il “camerino-gate” del Festival di Sanremo si è concluso, restringendo la rosa dei possibili protagonisti a due nomi:. Secondo alcune indiscrezioni, i due artisti si sarebbero avvicinati durante la kermesse, attirando l’attenzione di fan e media. Tuttavia, entrambi hanno scelto di non commentare queste voci.A rafforzare le speculazioni è stato un commento disu unapubblicata dasu Instagram durante le serate del Festival, in cui il cantante ha scritto: “Stupenda“. Inoltre, durante un’intervista a RDS Next,ha rivolto aparole di incoraggiamento: “Spacca tutto, sei magnifica sul palco!“. Da “sei luce, spacca tutto” a “sei magnetica sul palco”.— @Gozzi esi sono scambiati dei messaggi a vicenda per #Sanremo2025. pic.twitter.com/JZWqQPTQn5—Gozzi Supporter (@gozzigsupporter) February 19, 2025unacheilMa non è tutto: nella prima puntata del Dopo Festival, dopo l’esibizione dile ha dato un bacio sulla guancia, accompagnandolo con un “bravissima“.