Juventusnews24.com - Futuro Thiago Motta, Di Marzio rivela: «C’è più protezione. Il suo è un progetto a lunga scadenza, ma…»

di Redazione JuventusNews24: il parere di Gianluca Di Marzio sul futuro del tecnico della Juventus, al centro di tante voci in questi giorni

A Sky Sport, Gianluca Di Marzio si è espresso così a proposito del futuro alla Juve di Thiago Motta, al centro di tante voci in questi giorni dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia contro l'Empoli.

FUTURO THIAGO MOTTA – «C'è una protezione più forte rispetto alla situazione che c'è al Milan. Se dovessero continuare così le cose e non dovesse esserci empatia con la squadra, la società farà le sue valutazioni. È una scelta di Giuntoli ed è un progetto a lunga scadenza, ma anche i progetti a lunga scadenza necessitano di vittorie».