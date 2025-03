Ilrestodelcarlino.it - Futsal perfetta, batte 5-2 il Rovereto e compie un passo decisivo verso la salvezza

UnaCesena padrona del campo e convincente ha battuto nettamente (5-2) il, terza forza del girone arrivata al PalaPaganelli in un periodo di grande forma. La gara dei romagnoli è stata, continua, cancellata di forza così la delusione per la rocambolesca sconfitta in casa del Maccan Prata nel turno infrasettimanale di martedì edecisolain A2 Elite. A stappare la partita il solito Dentini, in un periodo di grande condizione, dopo appena un minuto di gioco. I bianconeri insistono, protagonista il portiere Montalti che al 17’ effettua un lancio perfetto per Traversari che al volo serve Dentini lesto a insaccare di nuovo. Nella ripresa gli ospiti tornano in partita grazie ad Hachimi pronto da fuori area. La squadra di Osimani però non si scompone ed è ancora Montalti a lanciare ilo croato Jamicic che mette in mezzo per l’accorrente Pritoni implacabile nelre il portiere ospite Ceschini.