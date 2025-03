Bresciatoday.it - Furto durante la partita: spariti 2mila euro dagli spogliatoi

Leggi su Bresciatoday.it

Un sabato sera che i giocatori della Valtenesi, squadra di Seconda Categoria, avranno difficilmente voglia di ricordare. La sfida contro il Concesio, prevista per ieri sera al Centro Sportivo Aldo Moro del comune valtriumplino, non solo è arrivata al quarantacinquesimo minuto con un 1-0 per gli.