Lanazione.it - Fronte del porto sempre più rovente. La Versilia va all’attacco di Carrara

FORTE DEI MARMI (Lucca) "Il mare non ha confini", ha tuonato ieri il sindaco di Forte dei Marmi. Ma la politica i paletti li ha messi eccome, con la sindaca di, Serena Arrighi, che ha disertato l’incontro aperto a Villa Bertelli per affrontare proprio le conseguenze su tutta la costa apuo-versiliese, del progetto di ampliamento deldi Marina di. Per lei infatti quella prospettiva "è un volano di sviluppo, visto chee turismo non solo possono coesistere, ma possono portare benefici l’uno all’altro". Di diverso avviso l’assemblea gremita di cittadini, amministratori e rappresentanti di associazioni convocata proprio da Murzi per aprire un dibattito "sulle gravi ripercussioni ambientali ed economiche di un progetto che, senza adeguati studi scientifici, rischia di compromettere l’intero litorale apuoversiliese".