Francesco Tricarico giovedì 6 marzo al Teatro Filodrammatici di Milano

ph Checco Tonti– Arriva aal, “Buonasera, io sono”, il tour nei teatri di. Partito con successo alcune settimane fa – finora sold out ogni serata – il concerto milanese fa seguito, con tempismo totalmente casuale, alla partecipazione dial 75° Festival di Sanremo nella serata delle cover, dove ha duettato conGabbani in “Io sono”, l’esordio discografico di, nonché la prima hit che esattamente 25 anni fa lo mise in luce per la prima volta come l’artista poetico e visionario che ancora oggi conosciamo. Perè stato un ritorno a Sanremo, che lo ha visto tre volte in gara al Festival, la prima delle quali nel 2008 con “Vita Tranquilla”, ma anche all’Ariston dopo le tre esibizioni diverse e applauditissime nelle tre serate al Premio Tenco 2024.