Foti | Aumentare le spese militari? Partiamo dal 2% del Pil è un impegno sottoscritto dal governo Conte

“Non è che in un anno si riesce a fare quello che non si è fatto negli ultimi dieci”. Così, in un colloquio con Repubblica, il ministro degli Affari Ue, Tommaso, parlando dell’aumento delle, così come pretende Donald Trump.: “Le? Non si puòtutto subito”“Ma lo chiedevano anche altri presidenti, compreso Biden – osserva – e noi ogni volta trovavamo una scusa per aggirare l’asticella”. Il tema, però, “va affrontato”, spiega l’esponente di Fratelli d’Italia, che dà ragione al collega Giancarlo Giorgetti, “che non interviene per slogan e fa bene a dire che dovremo valutare anche quanto l’aumento degli investimenti impatterà sulla crescita economica”. Per l’Italia, comunque, “è fondamentale lo scorporo” di queste“dal patto di stabilità”.