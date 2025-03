Sport.quotidiano.net - Fortitudo, carica Bolpin: "Evitiamo distrazioni"

E’ unain cerca di continuità quella che, alle 18, al PalaDozza, affronta la Real Sebastiani Rieti. Il successo con Cento ha permesso ai biancoblù di interrompere la serie negativa e ridare slancio all’ambiente biancoblù in vista delle prossime due partite con Rieti e tra sette giorni con Avellino. In attesa di capire, già dopo il consulto medico in programma domani, i tempi di recupero di Vencato, incerca di fare quadrato per tornare a risalire la china di una classifica che se da un lato vede Udine favoritissima per il passaggio diretto in serie A, dall’altra ha una griglia playoff ancora tutta da definire. "In ogni giornata ci sono delle sorprese e questo è dimostrato dalla classifica molto corta. Non ti puoi permettere tanti passi falsi, è un attimo che perdi posizioni mentre se ne vinci qualcuna di fila puoi fare un buon passo in avanti", sottolinea Riccardo