Formazioni notizie di squadra hanno confermato le squadre di partenza con Haaland in panchina

2025-03-01 20:09:00 Ecco quanto riportato poco fa:Il Manchester City perseguirà la loro unica possibilità realistica di un trofeo in questa stagione quando ospiteranno il campionato Plymouth Argyle nel quinto round della Coppa d’Inghilterra sabato (17.45 GMT).Il manager Pep Guardiola ha vinto il trofeo due volte in città, ma ha perso la finale della scorsa stagione contro il Manchester United. City ha vinto a casa la City di quarto livello e finora con Leyton Oriente di terzo livello nella loro campagna.Plymouth ha fornito lo shock dell’ultimo round quando i lotti di secondo livelloestromesso i leader della Premier League Liverpool 1-0 in casa.101Greaatgoals.com ti ha coperto per le, ledel team e i lati diconfermati per Man City vs Plymouth all’Etihad Stadium.