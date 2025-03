Sport.quotidiano.net - Forlì, primato da consolidare: "Sarà lotta anche col Progresso"

Work in. Progress(o) per la serie C. Il Galletto affila gli artigli e medita un graffio da 3 punti alla compagine di Castel Maggiore – oggi (ore 14.30) nel cortile del ‘Morgagni’ – per blindare la vetta, contestualmente vagheggiando, perché no, che il Ravenna ruzzoli giù dal Titano. "Affrontiamo una squadra che segna col contagocce, ma incassa pochi gol", scandisce Alessandro Miramari. Che non nutre dubbio alcuno sull’atteggiamento degli avversari: "Baderanno prima a non buscarle, puntando a strappare uno 0-0. Certo, dovessero riuscirea farci male, visto che diverse volte è bastato loro fare un gol per vincere, non si faranno trovare impreparati. Detto ciò, mi aspetto una partita molto bloccata". Sì, perché il, già costituzionalmente spuntatissimo (13 reti all’attivo; nessuno ha fatto peggio), è pure rabberciato (appiedati dal giudice sportivo Maltoni e Matta, entrambi attaccanti), ma nondimeno indisposto a farsi attanagliare dal panico.