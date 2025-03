Lanazione.it - Fontivegge, la lotta al crimine. Mercoledì riunione del ’Comitato’. Più controlli e stretta sui locali

Leggi su Lanazione.it

Si riuniràil Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza e sarà dedicato alla recrudescenza degli ultimi fenomeni di criminalità accaduti a Perugia e in particolare a. L’altro ieri la sindaca, Vittoria Ferdinandi, aveva chiesto con un urgenza che la Prefettura convocasse Comune e Forze dell’ordine per esaminare gli ultimi fatti accaduti e i provvedimenti urgenti da mettere in campo. Un’uscita pubblica non casuale, dato che proprio da ieri il prefetto della provincia di Perugia, Armando Gradone, è in pensione e che ha visto quindi la prima cittadina iniziare subito il pressing per una nuova nomina. Prima però, come accade sempre in questi casi, da Roma dovranno completare il ‘risiko’ di nomine e spostamenti e quindi ci sarà da attendere un po’ per conoscere il nome del nuovo referente del governo sul territorio perugino.