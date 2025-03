Ilnapolista.it - Fonseca vince e impazzisce in Francia: espulso per urla e testa a testa con l’arbitro Millot

Paulosi è reso protagonista di un episodio alquanto clamoroso nella gara tra il suo Lione e il Brest, terminata poi 2-1 per l’ex Milan e i suoi. Durante una revisione Var per un possibile calcio di rigore da assegnare al Brest (e che sarebbe valso dunque il pareggio), l’allenatore portoghese ha proto a tal punto da spingeread espellerlo. Dopodiché scene teatrali poco raccomandabili:ha perso lae hato fortemente contro, per poi finire a scontrarsi con lui in un faccia a faccia di cattivo esempio in diretta tv internazionale. Ora rischia 8 giornate di squalifica, com’era capitato a Dirar nel 2016.si fa espellereDi seguito quanto racconta il quotidiano francese de L’Equipe:“Immagine surreale durante i momenti finali della partita tra Ol e Brest (2-1).