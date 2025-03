Internews24.com - Fonseca shock, espulsione clamorosa in Lione Brest, cos’è successo all’ex Milan – FOTO

Leggi su Internews24.com

di Redazione, l’attuale mister deled exprotagonista oggi di un gesto clamoroso verso l’arbitro, ecco, ricostruzione del rossorimediata da Paulonel corso di. Vediamo la particolare ricostruzione del curioso episodio andato in scena questo pomeriggio in Francia.L’attuale tecnico del, (ex, tra le tante, allenatore die Roma nel nostro campionato) a quanto pare si sarebbe rivolto all’indirizzo di Millot per protestare e l’arbitro – di conseguenza – ha sventolato il cartellino rosso in faccia al portoghese, che era già stato ammonito nel primo tempo per proteste., a quel punto, ha perso il controllo ed è andato a muso duro con l’arbitro. Da capire nelle prossime ore se oltre l’verranno anche assegnate delle giornate di squalifica al mister ex rivale dell’Inter in Serie A.