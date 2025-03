Rompipallone.it - Fonseca, follia assurda dell’ex Roma e Milan: rischia una squalifica record

Ultimo aggiornamento 2 Marzo 2025 22:23 di redazioneIl tecnico del Lione, con un passato tra, ha perso completamente la testa:oragrossoClamoroso ciò che è accaduto in Francia con Pauloprotagonista. L’ex allenatore diin Serie A, attualmente tecnico del Lione in Francia, ha commesso un atto gravissimo chedi vederlo lontano dal campo per tanto tempo.Una scena che non lascia dubbi, così come il referto arbitrale che ha segnato tutto ciò che ha fattocontro l’arbitro Benoit Millot che al 97esimo ha espulso l’allenatore dell’OL. Come detto, questa potrebbe essere l’ultima volta sul rettangolo verde per ben 7 mesi., il tecnico impazzisce: la situazione è graveMa cos’è successo? Per l’esattezza testa a testa, minacce e insulti.