Movieplayer.it - FolleMente e Inside Out sono molto diversi. Nonostante tutto

Al di là di quello che si è detto e di quello che appare, il film di Paolo Genovese non nasce ispirandosi al titolo Pixar, dal quale differisce per molti motivi, pur condividendone l'interesse nel creare un viaggio all'interno delle nostre menti.è ufficialmente il miglior esordio della carriera di Paolo Genovese con ben 4 milioni di euro incassati dopo il primo weekend di programmazione e il primo posto incontrastato nel box office italiano (in un periodo in cui lo vede dividersi i cartelloni con un film Marvel tra l'altro), numeri che superano persino quelli di Perfetti Sconosciuti, il suo film giustamente più celebrato e famoso. Uno straordinario risultato, merito della bontà di un film che non solo ha incuriosito, ma anche convinto gli spettatori cheandati in sala (questi numerifrutto anche dell'ingiustamente spesso vituperato passaparola), e di .