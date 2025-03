Lanazione.it - Foligno senza paura, Petrignano ko

: Cunzi, Cavitolo, Santarelli (38’st Verzieri), Nissim (30’st Halilaga), Santoni, Mattia, Perri (22’st Trottini, Agostini, Urbanelli (44’st Chiacchierini), Dieng, Giannò (42’st Sorana). All: Proietti.: Galli, Paciotti (15’st Fiorelli), Mosconi (44’st Lombardi), Rossi, Bistoni, Barbacci, Teatro (15’st Ceccarelli), Listini D. (44’st Pagliuca), Fausti, Capitini (15’st Aronni), Ascani. A disp: Darena, Fazio, Arena, Listini F.. All: Ballarani. Arbitro: Mazzantini di Orvieto Marcatori: 35’p.t. Urbanelli, 21’s.t. Santoni Note: Ammoniti: Mattia, Cavitolo, Perri, Mosconi, Bistoni, Fiorelli. Angoli 4-2. Spettatori 400.- I falchetti continuano a volare. Nell’anticipo di ieri, ilsupera il, allunga la striscia positiva e oggi aspetta gli altri risultati per conoscere la nuova classifica sempre più stuzzicante.