Lanazione.it - Foiano, un pareggio che serve a poco. La Castiglionese ritrova il suo stadio

Leggi su Lanazione.it

Un punto che vale più per il morale che per l classifica quello ottenuto dalnell’anticipo casalingo contro il Signa, arrivato allodei Pini con alcune defezioni. Gli amaranto di Santoni (squalificato, al suo posto in panchina Pajo), partono con il piglio giusto e danno filo da torcere ai gialloblù ospiti. Al 29’ bella combinazione tra Nannoni e Ferretti, la palla arriva a Verdelli che batte di precisione Crisanto. Ilva quindi al riposo in vantaggio per una rete a zero. Nella ripresa i padroni di casati chiudono, arretrano il proprio baricentro contro un Signa che attacca alla ricerca del pari e trova il gol con Baggiani al 65’. L’autore dell’uno a uno non si placa e va vicino in altre occasioni al raddoppio, ma al triplice fischio il verdetto parla di un punto a testa.