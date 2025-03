Sport.quotidiano.net - Focus. Si fermano Gagliano,. Megelaitis e anche. Cinquegrano

Capitan Colombi è ancora ai box, rientra tra i pali Vitali. Ma mister Buscè per la trasferta in Toscana perde qualche altro pezzo. Non sono partiti ieri in direzione Piancastagnaio. Ma nemmeno. Problemi non da poco in difesa, quindi, per il tecnico del Rimini che dovrà pensare a qualche adattamento. Allora, con la carenza di esterni che torna prepotentemente a farsi sentire, Longobardi riprenderà posto sulla fascia destra con Piccoli che potrebbe essere adattato su quella mancina. Ritornerà dal primo minuto Gorelli, mentre Bellodi, ormai ristabilito, partirà dalla panchina. In zona gol al fianco di Parigi dovrebbe partire Ubaldi, mentre in mezzo al campo potrebbe essere il giorno giusto per il debutto dal primo minuto di Conti. A fargli posto dovrebbe essere Malagrida.