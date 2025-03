Superguidatv.it - Floriana Secondi cambia vita, dopo il Grande Fratello: “Faccio la barista, passo lo straccio”

Tra i protagonisti indimenticabili nella storia ditorna a raccontarsi svelando i repentinimenti vissuti nella sua, oltre lo spazio e il tempo del reality show., l’ex gieffinatorna a raccontarsi in TVOspite in un collegamento con lo studio di La volta buona, trasmesso in diretta sulle reti TV e streaming Rai, direttamente da un barsvela – asorpresa per i fan e non solo- la sua nuovada, ormai lontana dai riflettori del piccolo schermo.L’ex icona televisiva capitolina, uscita dalla Casa di Cinecittà e tra i più amati concorrenti nella storia del gioco di, é tornata allo status di una comune “nip”, lavorando dietro ad un bancone di un bar, per potersi guadagnare da vivere.